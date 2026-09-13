Бащата на Сани сложи маса до трасето, вятър обърка тренировката на Зографски

Сочи. Винаги изобретателният Виктор Жеков, баща на звездата ни в сноуборда Сани Жекова, отново показа бърз ум в стремежа си да бъде максимално полезен...