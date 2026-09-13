Владимир Зографски с исторически успех! Качи се на подиума за Световната купа
Той бе само на 2,1 точки от победителя
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Той бе само на 2,1 точки от победителя
Зографски се представя много солидно от началото на сезона в Световната купа
Най-доброто представяне на българин в "Четирите шанци"
Най-добрият българин в този спорт преодоля 127 метра
Владимир Зографски премина успешно квалификацията на втория турнир от веригата "Четирите шанци" в Инсбрук. Самоковецът постигна 119 м и получи 105,5 т...
Водещият български ски скачач Владимир Зографски премина успешно днес квалификацията в Гармиш-Партенкирхен (Гер), където се провежда втория турнир от...
Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски бе дисквалифициран в квалификацията на днешния първи старт за Световната купа в Клингентал (Гер)....
Владимир Зографски зае 45-о място във втория турнир по ски-скокове от веригата "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен (Германия), старт от Световна ку...
София. Сайтът за детско-юношески спорт Viasport.bg ще награди най-добрите млади спортисти на България за 2014 г. на специална церемония на 22 декември...
Международната федерация по ски (ФИС) е предложила да спре свободното падане на безспорния талант в ски скока Владимир Зографски, като му изпрати трен...
Сочи. Силният вятър в Сочи провалил Владимир Зографски. Нашето момче завърши 47-о със скок от 110 м на голямата шанца. Шампион стана полякъът Камил Що...
Сочи. Бащата и личен треньор на Владимир Зографски - Емил, сподели своето мнение за слабото представяне на нашия ски скачач в Сочи и досега през сезон...
Сочи. Винаги изобретателният Виктор Жеков, баща на звездата ни в сноуборда Сани Жекова, отново показа бърз ум в стремежа си да бъде максимално полезен...
Титизее-Нойщад. Владимир Зографски завърши на последното 58-о място в квалификациите за състезанието от Световната купа по ски скокове в Титизее-Нойща...
Висла. Звездата на българския ски скок Владимир Зографски бе дисквалифициран в квалификацията от втория старт на лятната Гран При във Висла (Пол). В...
София. Надеждата ни в ски сковете Владимир Зографски разкри, че шанцата, на която ще се проведе Олимпиадата в Сочи догодина не му харесва. "Не ми доп...
София. "Нямам си гадже", зарадва фенките си Владимир Зографски. Най-добрият ни ски-скачач разкри, че сърцето му в момента е свободно. Въпреки това мом...