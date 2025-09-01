Спорт

Край на сагата! Историческият трансфер на Исак е факт

Червените официално потвърдиха привличането на шведския нападател

01 сеп 25 | 23:45
95
Агенция Стандарт

Трансферът на Александър Исак в Ливърпул вече е факт!

Така голямата сага на лятото окончателно приключи. Точно в 23:30 часа българско време, Червените официално потвърдиха привличането на шведския нападател за рекордните 125 милиона паунда за Великобритания. 

Всичко бе завършено на практика в последната минута, като нападателят подписа договор за 6 години с Червените. Той ще играе с №9. 

Попариха Ливърпул! Пропадна грандиозен трансфер
01 септември | 22:41
190

Малко преди това Нюкасъл излезе с официално изявление потвърждавайки продажбата. То съдържаше точно 37 думи и в него Свраките не благодариха на играча  за представянето му в 109 мача за тях, пише gol.bg. 

„Невероятно е! Пътешествието за мен бе много дълго, но съм супер-щастлив, че съм част от този отбор и този клуб. Гордея се и нямам търпение да започна да играя. Изключително съм радостен, че всичко приключи и отново ще мога да играя и искам да направя история тук“ заяви Исак, който вкара 62 гола за Джордитата, от които 54 в 86 мача във Висшата лига. 

Левски отвърна на офертата от Франция! Задава ли се трансфер
01 септември | 23:23
260

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай