Край на сагата! Историческият трансфер на Исак е факт

Трансферът на Александър Исак в Ливърпул вече е факт!

Така голямата сага на лятото окончателно приключи. Точно в 23:30 часа българско време, Червените официално потвърдиха привличането на шведския нападател за рекордните 125 милиона паунда за Великобритания.

Всичко бе завършено на практика в последната минута, като нападателят подписа договор за 6 години с Червените. Той ще играе с №9.

Малко преди това Нюкасъл излезе с официално изявление потвърждавайки продажбата. То съдържаше точно 37 думи и в него Свраките не благодариха на играча за представянето му в 109 мача за тях, пише gol.bg.

„Невероятно е! Пътешествието за мен бе много дълго, но съм супер-щастлив, че съм част от този отбор и този клуб. Гордея се и нямам търпение да започна да играя. Изключително съм радостен, че всичко приключи и отново ще мога да играя и искам да направя история тук“ заяви Исак, който вкара 62 гола за Джордитата, от които 54 в 86 мача във Висшата лига.

