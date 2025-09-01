Попариха Ливърпул! Пропадна грандиозен трансфер

Тежък удар за Ливърпул.

Червените получиха удар, след като сделката с Кристъл Палас за защитника Марк Гехи пропадна в последния момент.

Лондончани не успяха да намерят заместник на английския национал и отказаха трансфера за капитана си, въпреки че първоначално бяха приели оферта за 35 милиона паунда.

Гехи дори бе получил разрешение да премине медицинските тестове за Червените, които трябваше да се осъществят в Лондон.

Палас трябваше да вземе Игор Жулио от Брайтън, който обаче в последния момент се отказа от трансфера и предпочете да отиде в Уест Хям.

От Ливърпул подадоха документ, с който удължаваха възможността да привлекат Гехи, но от носителя на ФА Къп в крайна сметка се отказаха да продават.

Гехи е в последната година от договора си, като на няколко пъти заяви, че няма проблем да остане в Палас. През следващото лято той ще може да премине в друг клуб без трансферна сума и да получи висока заплата, пише gol.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com