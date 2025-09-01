Левски отвърна на офертата от Франция! Задава ли се трансфер

Ръководството на Левски, начело с Наско Сираков, е отхвърлило предложението на Нант за Майкон.

Французите искат бразилеца под наем до края на сезона с опция за закупуване, но "Сините" не са се съгласили с желанието на френския клуб, съобщава "Блиц".

На "Герена" поставили цена от 4 милиона евро на Майкон, който на този етап остава на разположение на треньора Хулио Веласкес.

Преминаването на бразилеца в Нант можеше да се осъществи до 21:00 часа българско време - до затварянето на трансферния прозорец в Лига 1.

