Спорт

Левски отвърна на офертата от Франция! Задава ли се трансфер

На "Герена" поставили цена от 4 милиона евро на своя играч

Източник: startphoto.bg

01 сеп 25 | 23:23
255
Агенция Стандарт

Ръководството на Левски, начело с Наско Сираков, е отхвърлило предложението на Нант за Майкон.

Французите искат бразилеца под наем до края на сезона с опция за закупуване, но "Сините" не са се съгласили с желанието на френския клуб, съобщава "Блиц". 

Попариха Ливърпул! Пропадна грандиозен трансфер
01 септември | 22:41
190

На "Герена" поставили цена от 4 милиона евро на Майкон, който на този етап остава на разположение на треньора Хулио Веласкес. 

Преминаването на бразилеца в Нант можеше да се осъществи до 21:00 часа българско време - до затварянето на трансферния прозорец в Лига 1.

Трансферна битка! Лудогорец и ЦСКА се цакат за звезда от България
01 септември | 21:09
425

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай