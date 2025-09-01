Трансферна битка! Лудогорец и ЦСКА се цакат за звезда от България

Най-богатите български клубове - Лудогорец и ЦСКА, проявяват интерес към звездата на Славия Жордан Варела.

Това заяви босът на "белите" Венцеслав Стефанов.

"Интерес има, да. Но нали знаете – който извади парите, той ще го вземе. Бил е в школата на Монако. Много добър футболист", каза Стефанов пред "Мач Телеграф".

22-годишният национал на Кабо Верде вкара гол на "червените" при съботното равенство между двата отбора 2:2 в Първа лига.

Левият защитник е оценяван от Transfermarkt на 700 хиляди евро.

Варела играе за Славия от една година, когато изкара пробен период и беше одобрен от Златомир Загорчич.

Юношата на Монако подписа с "белите" за три години.

"Високият 175 сантиметра бранител е играл за втория състав на Монако, като и за Серкъл Брюж в Белгия. Варела има мачове за националните отбори на Франция до 19 и до 20 години", написаха тогава от Славия.

