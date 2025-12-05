Започва тегленето на жребия за Мондиал 2026!

Очите и надеждите на множество държави ще бъдат насочени към Кенеди център във Вашингтон, където днес ще се проведе жребият за груповата фаза на световното първенство по футбол през 2026 година.

Дванадесет групи по четири отбора ще очертаят пътя към голямата награда, която ще бъде вдигната в Северна Америка през следващото лято.

Световното първенство започва на 11 юни и завършва с финала на 19 юли. Жребият се провежда на 5 декември от 19:00 българско време в Кенеди център във Вашингтон.

До момента са известни 42 от общо 48-те участници. Останалите шест ще бъдат определени през март чрез плейофите на УЕФА и междуконтиненталните баражи. Тези отбори ще бъдат обозначени като резерви в последната урна.

Домакините - САЩ, Канада и Мексико - са в първа урна и вече са разпределени в конкретни групи.

Останалите девет най-високо класирани отбори попълват първа урна.

Следващите дванадесет - във втора урна, и така нататък до четвъртата.

Правилото е ясно: Отбори от една и съща урна не могат да попаднат в една група.

Плейофите ще определят шестте последни участници - четири от тях от европейските баражи, а два от междуконтиненталните. Всички те ще бъдат поставени в урна 4, както и в предишни издания на турнира.

