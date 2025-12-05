Трус в Реал Мадрид! Какво сполетя Трент

Реал Мадрид даде подробности за новата контузия на бранителя Трент Алекзандър-Арнолд. Той е бил диагностициран с мускулна травма в квадрицепса на левия крак след изследване с ядрено-магнитен резонанс тази сутрин, информираха от пресслужбата на клуба.

Англичанинът напусна терена в 55-ата минута при победата с 3:0 срещу Атлетик Билбао в сряда вечер.

Десният бек на Реал Мадрид изрази огромното си разочарование от поредната контузия, която ще го извади от терените за няколко седмици.

Англичанинът, който се присъедини към “лос бланкос” през лятото със свободен трансфер от Ливърпул, имаше много труден старт на сезона, изпълнен с неубедителни представяния и травми, които му попречиха да вземе участие в 17 двубоя само до момента, сега ще трябва да почива още известно време.

“Съкрушен съм от случилото се. Боли ме в този момент, но ще работя здраво, за да се върна по-добър и по-стабилен. Ще се видим през 2026, мадридисти”, написа той в социалните мрежи, с което потвърди първоначалните предположения, че контузията му е сериозна ще се наложи да отсъства от игра около два месеца.

Отсъствието на Александър-Арнолд усложнява допълнително ситуацията около десния бек на Реал Мадрид, след като Дани Карвахал е аут до края на сезона, отбелязва gol.bg.

Реал Мадрид заема второто място в Ла Лига с 36 точки, на една зад лидера Барселона. Следващият мач на „белите“ е домакинство срещу Селта Виго в неделя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com