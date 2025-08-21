Слот с любопитни думи за Исак

Арне Слот отказа да говори по темата за трансфер на Александър Исак в английския футболен клуб Ливърпул.

Мениджърът не очаква неговият отбор да бъде много активен в оставащите девет дни от летния прозорец. Според информации от местната преса, мърсисайдци обаче готвят втора оферта за шведския нападател на Нюкасъл.

Ливърпул ще гостува на "свраките" в понеделник от 22:00 часа българско време.

Запитан дали има информация за предстоящ трансфер на Исак, Слот отговори: "Не мога да ви кажа много по въпроса. Предпочитам да говоря за футболистите, с които разполагам в този момент в групата".

Трансферният прозорец затваря на 1 септември и Слот не вярва, че шампионите, които са свързвани и с трансфер на Марк Геи от Кристъл Палас, ще имат натоварени девет дни.

"Не смятам така, защото това ще означава, че не съм доволен от наличните футболисти. Напротив, аз съм супер, супер щастлив с отбора ни. По двама на позиция е идеалният вариант, но аз честно казано предпочитам по-малка група, защото иначе има много разочаровани във всеки мач", продължи Слот, цитиран от агенция Ройтерс.

"Доволен съм от настоящия отбор, но ако можем да станем по-силни на определена позиция и има свободен футболист, който да го направи, Ливърпул ще опита да го вземе. Правим го, когато те отговарят на всичко, което търсим", продължи нидерландецът.

Срещу Нюкасъл ще се завърне в игра Райън Гравенберх, който изтърпяваше наказание в първите два мача за сезон.

"Той е способен да прави разликата, но първо трябва да покаже, че е футболистът от миналия сезон", каза още Слот и добави, че Жереми Фримпонг няма да играе до паузата за международни мачове заради контузия.

