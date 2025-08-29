Ливърпул подготвя следващата оферта за Исак

Ливърпул е готов да отправи ново предложение за нападателя Александър Исак. Мърсисайдци подготвят оферта от £130 млн. плюс бонуси, след като Нюкасъл постигна споразумение за привличането на Ник Волтемаде от Щутгарт.

Трансферът на 23-годишния германец, оценен на около £69 млн, отваря вратата за евентуална сделка за шведския национал. Преди седмица "червените" вече предложиха £110 млн, но офертата беше отхвърлена.

Нюкасъл продължава да настоява за около £150 млн., но наличието на заместник значително увеличава вероятността Исак да премине на "Анфийлд".

