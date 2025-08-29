Пече се голям трансфер! Елитни клубове се борят за звезда на Левски

Елитните нидерландски Утрехт и Твенте отново пратиха хора да наблюдават изявите на вратаря на Левски Светослав Вуцов, пише „Тема Спорт“.

Това стана по време на снощния реванш с АЗ Алкмаар, загубен с 1:4. Стражът нямаше вина за нито едно попадение във вратата си и отново се представи стабилно. Хора на Утрехт и Твенте гледаха Вуцов на живо и по време на първия мач между двата отбора, завършил 0:2 за АЗ. Тогава Вуцов беше с основна заслуга Левски да не загуби с повече на националния стадион в София.

Левски направи отличен трансфер с Вуцов тази пролет. Той пристигна от Славия, в който стигна до резервната скамейка. 23-годишният футболист измести от титулярното място хърватина Матей Маркович, като пази в 11 мача.

Този сезон на континенталната сцена Светльо не бе допуснал попадение в редовното време до домакинството на АЗ Алкмаар, а в Лига Европа Апоел Беер Шева и Брага му вкараха в продълженията. Срещу израелците Вуцов отрази три дузпи.

Интересното е, че Левски вече продаде вратар в Нидерландия. В началото на миналата кампания сините трансферираха младежкия национал Пламен Андреев в гранда Фейенорд. В момента той е преотстъпен в испанския втородивизионен Сантандер.

Преди време юношата и бивш капитан на сините Николай Михайлов бе под рамката на Твенте, с който стана шампион.

