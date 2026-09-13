Пече се голям трансфер! Елитни клубове се борят за звезда на Левски
Това стана по време на снощния реванш с АЗ Алкмаар
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Това стана по време на снощния реванш с АЗ Алкмаар
Спиерингс пред договор с Твенте
Холандската футболна федерация наказа "Твенте" солено за "умишлено подвеждане" на организацията относно отношенията на клуба с базираната в Малта инве...
Лондон. Фулъм вече работи по сделката за привличането на националния вратар на България и Твенте Николай Михайлов, информира Mirror. От няколко месец...
Еншеде. Николай Михайлов ще пази за "Твенте" въпреки счупения пръст на лявата ръка, информират холандските медии. Националният вратар на България ще и...