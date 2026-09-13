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Гонят "Твенте" от Европа за 3 г.

Гонят "Твенте" от Европа за 3 г.

Холандската футболна федерация наказа "Твенте" солено за "умишлено подвеждане" на организацията относно отношенията на клуба с базираната в Малта инве...

16 декември | 22:25
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