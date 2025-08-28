Европейски гранд си хареса звезда на Левски. Задава ли се трансфер

Крилото на Левски Марин Петков е попаднал в полезрението на Легия Варшава, пише „Тема Спорт“. Националът е хванал окото на осмия в Екстракласата, но за момента полският клуб не е склонен да извади исканата от сините сума от 1.3 милиона евро.

21-годишният юноша на столичани започна силно кампанията в евротурнриите, но в последните срещи се позагуби. Една от причините е, че постоянно се пише за негов трансфер. Вторият капитан на сините се размина с полския Ракув около сблъсъците с Брага в Лига Европа.

Очаква се след реванша с АЗ Алкмаар от Лигата на конференциите Марин да бъде трансфериран. Фаворит за подписа му е италианският Монца, който държи правата и на друг роден национал – Валентин Антов. Този клуб е склонен да брои за правата на Петков 1.3 милиона евро.

Сините очакват в близките дни да финализират трансфера на алжирския халф Акрам Бурас. На „Герена“ е очакван и нов нападател, като в момента Левски води преговори с такъв от Румъния.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com