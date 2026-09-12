Задава ли се трансфер? Европейски гранд иска най-скъпия футболист на ЦСКА
Интересът към Йоанис Питас става все по-голям
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Интересът към Йоанис Питас става все по-голям
21-годишният юноша на столичани започна силно кампанията в евротурнриите
Контрактът е за три години
Михаил Александров напуска "Лудогорец". Срещу "Монтана", юношата на ЦСКА е изиграл последните си минути със зеления екип. Той ще продължи кариерата си...
Феновете на албанския "Кукеси" прекратиха домакинството срещу "Легия" Варшава, след като започнаха да хвърлят камъни и други предмети. В 52-ата минута...