Веласкес с ключов ход за реванша днес

Треньорът на Левски Хулио Веласкес този път няма да прибегне до схема с фалшива деветка, а ще заложи на типичен централен нападател на реванша с АЗ Алкмаар.

Двубоят в Нидерландия е днес и ще стартира в 20:30 часа. Това означава, че Евертон Бала няма да започне на върха на атаката, а ще действа зад гърба на изнесения напред таран. В тази роля се очаква да стартира Борислав Рупанов, тъй като до преди дни Мустафа Сангаре лекуваше травма в глезена. Контузията извади французина от реванша със Сабах и първия двубой с АЗ Алкмаар.

Веласкес е категоричен, че не рискува играчите, които се завръщат след травми или не са на 100% готови, предава "Топ спорт". Това означава, че от скамейката ще започне и друг от възстановилите се от контузия - Георги Костадинов. Очаква се отново партньор на Гашпер Търдин в средата на терена да бъде Асен Митков. Младежкият национал се оплака от травма след първия мач, но тя се оказа лека и е напълно готов.

Промени в защита и на вратарския пост не се очакват, както и на крилата, където Марин Петков и Радослав Кирилов ще атакуват по фланговете.

