Затягат мерките за реванша между Алкмаар и Левски

Полицията в Нидерландия затегна мерките за сигурност преди мача АЗ Алкмаар - Левски. Срещата реванш от квалификационния кръг на Лигата на конференциите ще се играе на 28 август (четвъртък) от 20:30 часа.

Първият двубой в София завърши с успех 2:0 за състава от Нидерландия. На трибуните на стадион "Афас" се очаква да има над 1000 привърженици на Левски.

"Левскари,

Организаторите на срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски предоставиха допълнителна информация за всички "сини" привърженици, които ще пътуват за срещата и ще присъстват на стадиона:

Закупените вече ваучери от феновете на "Левски" трябва да бъдат разменени срещу билет. Това ще се случи в деня на срещата, 28 август, след 14:00 часа на специално организиран

