АЗ Алкмаар приключи европейската приказка на Левски
Резултатът напомня на случилото се през 1980 година
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Резултатът напомня на случилото се през 1980 година
Двубоят в Нидерландия ще стартира в 20:30 часа
Сините заминаха с Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които пропуснаха първия мач
Отборът отива в Алкмаар с вяра, че чудото е възможно
Междувременно феновете изкупиха отпуснатите от домакините билети
Левски ще гостува на АЗ Алкмаар в четвъртък от 20:30 часа българско време
Реваншът е след седмица
Привържениците ни наистина са уникални, възхищава се треньорът Хулио Веласкес
Отборът на АЗ гостува на Левски на 21 август
Двубоят е на 21 август, четвъртък от 21:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“
АЗ можеше да вкара и трети гол, след като Ван Бомел шутира опасно
Ювентус успя да надвие Олимпик (Лион) с ценното 1:0 в първия мач от 1/4-финалите на Лига Европа между двата отбора. Така с гол като гости и предимство...