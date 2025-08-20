Двама титуляри на Левски аут за мача с АЗ Алкмаар

Нидерландският АЗ Алкмаар е изключително ефективен отбор и може да създава главоболия с малко положения,

но Левски също има силни страни, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди първия плейофен мач от турнира Лига на конференциите.

Вицешампионите ще посрещнат нидерландските си съперници в четвъртък от 21:00 часа пред пълните трибуни на националния стадион "Васил Левски".

Веласкес няма да може да разчита на двама свои футболисти - контузените Георги Костадинов и Мустафа Сангаре.

Всички останали са готови за срещата с Алкмаар.

"Приятно ми е и обичам да разузнавам съперниците. Освен всичко, това е и моя отговорност. Що се отнася до АЗ Алкмаар, ясно осъзнаваме срещу какъв колектив и какви индивидуалности се изправяме. Те са изключително ефективни в последната третина на терена с топката. Ако им оставиш време и пространство, те са способни да те притиснат. Могат да създават главоболия и с много малко шансове. Ние също притежаваме силни страни и утре ще опитаме да го покажем, нямам съмнение в това", заяви Веласкес.

Хулио Веласкес ще срещне познат отбор за втори път само през това лято.

В началото на месеца той се изправи срещу португалския Брага, срещу който е играл като треньор на Маритимо. АЗ Алкмаар пък е познат на испанския треньор от престоя му във Фортуна Ситард през сезон 2022/2023.

"Както вече казах и преди първия мач с Брага, това по никакъв начин няма да направи разлика. Те винаги са изповядвали атакуващ футбол. Философия е на клуба и тя не зависи от това с какви играчи разполагат в конкретния момент. Те имат отлична школа и огромен потенциал. АЗ Алкмаар винаги ще те накара да изразходваш много усилия", продължи испанският треньор на "сините".

Запитан дали Левски ще повтори стратегията си от домакинския мач с Брага, Веласкес отговори:

"Няма да играем по същия начин, тъй като Алкмаар изисква различно поведение.

Вероятно имате предвид интензитета, с който излязохме тогава. Сега трябва да бъдем максимално концентрирани, ако искаме да продължим напред. Ще се стараем да бъдем проактивни, но има и други детайли, които трябва да променим. Много неща зависят от начина, по който съперникът подходи в мача. Алкмаар в много неща е различен от Брага, но за нас важно е как ще изглеждаме ние. Вярвам в нашите индивидуалности и в нашия колектив. Получихме шанс да играем на плейоф и това се дължи на добрите игри на футболистите ни. Те са фундаменталното в този спорт, останалите само помагаме", каза още той.

На пресконференцията имаше и журналисти от чужбина, като първият въпрос бе от пратеник на ESPN Netherlands. Той попита Веласкес какво отличава Левски и испанецът бе категоричен - феновете.

"Атмосферата ще бъде страхотна и се гордея, че съм в Левски и тренирам този отбор.

Привържениците ни наистина са уникални.

Няма голямо значение дали играем като домакини, или като гости. Ще видите и утре, ще бъде същото. За нас много важен е и колективът, ние сме едно голямо семейство", отговори Веласкес.

