Лудогорец пред мощен трансфер

Българският шампион Лудогорец е уредил първото си зимно попълнение. Това е левият краен защитник Винисиус Ногуейра, пише Блиц.

Кариоката е на 24 години и е собственост на шведския Халмстад. Ппрез миналата година носи екипа на норвежкия Волеренга, за който изигра общо 26 мача в първенството и Купата на страната, в които вкара два гола и направи три асистенции.

Очаква се съвсем скоро Ногуейра да подпише договор и да бъде представен като ново попълнение на Лудогорец.

Крайният защитник е продукт на школата на Палмейрас, като е преминал през академиите на Атлетико Минейро и Понте Прета. В началото на 2023 г. прави трансфер в шведския Варбергс, а само година по-късно преминава в Халмстад.

