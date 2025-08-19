Спорт

Белгийци хвърлиха око на звезда на Левски. Задава ли се трансфер

Играчът минава за най-конвертируемия футболист на сините

19 авг 25 | 22:41
85
Скаути на белгийски клуб ще наблюдават под лупа изявите на бразилския футболист на Левски Майкон в първия плейоф за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите, пише Тема спорт. 

 

В момента левият бек, който успешно бе ползван на няколко пъти и в халфовата линия, минава за най-конвертируемия футболист на сините. И затова е малко вероятно от „Герена“ да го продадат през този трансферен прозорец. Това би могло да се случи само ако ръководството получи много солидна оферта.

 

Майкон бе привлечен миналото лято. В началото бе колеблив, но след това убедително се наложи по левия фланг. През този сезон той е пропуснал само един двубой на сините. Бе наказан в реванша с Апоел Беер Шева в Лига Европа, защото бе изгонен срещу израелците на „Герена“.

 

