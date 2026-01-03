Астън Вила реши за играч на Ливърпул

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери разкри, че е било взето решението клубът да не подписва за постоянно с Харви Елиът.

Футболистът се присъедини към Астън Вила от Ливърпул в последния ден на трансферния прозорец с договор под наем за един сезон, а клубът от Бирмингам се обвърза със задължение да купи играча при изпълнението на условие за участието му в мачовете.

22-годишният халф записа само пет двубоя за Вила, а Емери предпочита да не го използва в мачовете и да не задейства опцията за постоянен договор.

"Преди два месеца решихме, че не сме убедени, че искаме това да се случи, харчейки парите, които ще ни трябват, ако се стигне до закупуването му. Това е единственият проблем.

Той тренира всеки ден, държи се много добре и ни помага по време на тренировките. Не е нещо добро нито за него, нито за нас, но това е футболът и понякога трябва да вземем решения, които не са добри за всички", обясни още мениджърът на Астън Вила.

