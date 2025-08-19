Веласкес лети към рекорд с Левски

Левски е 16-ят клуб в кариерата на Хулио Веласкес, като не броим онези, в които се е занимавал с юноши.

Преди да дойде на „Герена“, той може да се похвали с работа в Примера дивисион – водил е Алавес, елита на Португалия – Беленезес, Маритимо, Витория Сетубал, този на Нидерландия – Фортуна Ситард, както и в Серия А – Удинезе. Но там престоите му са кратки.

С Левски Хулио буквално пренаписва визитката си,

както с резултатите в Първа лига, така и с тези в евротурнирите, в които дебютира именно като треньор на сините, пише "Тема Спорт".

Престоят му на „Георги Аспарухов“ вече е петият най-дълъг в кариерата му.

Той води тима в 29 срещи. Като в тях балансът му е 14 победи (48.28%), 12 равенства и само 3 поражения (б.а. – едното от Брага след продължения в ЛЕ), при голова разлика 44-20.

В повече срещи е бил начело едва в 4 клуба.

Като скоро три от тях може да изпаднат зад Левски в статистиката. Хулио има 31 срещи с португалския Беленезес, както и 33 с Поли Ехидо в четвъртото ниво на Испания. 45 са срещите му с Мурсия, с който участва във второто ниво на футбола в родината си. И ако всичко се развива както досега, то Веласкес ще надмине това постижение с Левски.

И ще се устреми към рекорда си.

От 13 октомври 2016-а до 4 юни 2018-а специалистът е начело на Алкоркон в Сегунда. Мачовете са точно 82. Те не изглеждат толкова внушително. И ако сините продължават да вървят добре, тази бройка е напълно достижима. Но всичко си зависи от испанеца.

