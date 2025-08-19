В Левски разкриха. Колко още дължат на НАП

Левски извърши ново плащане по споразумението с Националната агенция за приходите, съобщиха от клуба.

Столичани информираха, че месечната вноска е 220 000 лева.

Общата дължима сума от страна на Левски към момента е 3 126 505,90 лв.

"ПФК Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че клубът извърши поредно плащане по споразумението с Националната агенция за приходите (НАП), свързано с натрупаните в предходни години лихви. Размерът на месечната вноска е 220 000 лева, а разсроченият остатък ще продължи да бъде обслужван регулярно до края на 2026 година. Към днешна дата дължимата сума е в размер на 3 126 505,90 лева.", написаха официално от клуба.

