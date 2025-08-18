Алкмаар с двоен трансфер преди мача срещу Левски

Нидерландският АЗ Алкмаар, който е съперник на Левски в плейофите на футболния турнир Лига на конференциите, ще се подсили с още двама млади футболисти на обща стойност 11 милиона евро, съобщава местното издание Voetbal International.

21-годишният Уесли Патати, който играе основно като дясно крило и има мачове за юношеския национален отбор на Бразилия, ще подсили състава от израелския Макаби (Тел Авив) с трансфер за 7 милиона евро.

Уесли вече е преминал успешно медицинските изследвания и се очаква да бъде представен в близките дни. Той дебютира в европейския футбол след трансфера за 1.45 милиона евро от Сантос през миналото лято, а в 44 срещи се отличи с 14 попадения и 10 асистенции, като помогна на Макаби да спечели националната титла.

Другото очаквано попълнение е чешкият национал Матей Шин от Баник Острава. 21-годишният атакуващ полузащитник вече записа 99 мача на клубно ниво в професионалния футбол за родния си клуб с 14 гола и 8 асистенции. По информация на местните медии АЗ ще заплати 4 милиона евро за неговите права, пише gol.bg.

Отборът на АЗ гостува на Левски в първия мач от решителните баражи за влизане в груповата фаза на Лигата на конференциите на 21 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 часа в Алкмаар.

