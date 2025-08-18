Тежък проблем за Левски преди мача с Алкмаар

Левски ще трябва да се справя без Мустафа Сангаре в плейофа за попадане в същинската фаза на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, пише „Тема Спорт“. Сините посрещат нидерландците в четвъртък, 21 август, от 21:00 часа на националния стадион.

Таранът получи контузия в гостуването на Брага във втория квалификационен кръг, загубено с 0:1 след продължения. След това не се появи на терена в домакинството на Спартак Варна. Мустафа бе в групата и дори Хулио Веласкес планираше да го пусне в игра, но в този момент младокът Борислав Рупанов откри головата си сметка за тима.

И испанският наставник се отказа от смяна. Сангаре започна в домакинството на Сабах и остана на терена до 80-ата минута. А след двубоя стана ясно, че травмата му се е възобновила. Първоначално от медицинския щаб вярваха, че положението на централния нападател не е толкова притеснително. Той обаче отпадна за реванша в Азербайджан. А не бе и в групата за снощното гостуване на Ботев Враца.

