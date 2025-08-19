Ман Юнайтед готви голяма сделка. Оферта към Реал Мадрид

Манчестър Юнайтед готви много сериозна оферта на стойност 80 милиона евро за халфа на Реал Мадрид - Едуардо Камавинга. Това пишат медиите на Острова.

Французинът впечатлява с изявите си на "Сантяго Бернабеу", въпреки че през последните месеци бе измъчван от контузии. Младостта и класата му обаче го превръщат в един от най-ценните активи на "кралския клуб".

Вероятно Чаби Алонсо трудно би се съгласил да се раздели с Камавинга в навечерието на сезона. Въпреки това Манчестър Юнайтед готви щедро предложение.

