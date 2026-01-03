БНТ с голямо решение за Димитър Пенев

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендарния български треньор Димитър Пенев.

Тази вечер - 3 януари, от 22:00 ч. БНТ 3 ще излъчи епизод от предаването "Зала на славата" с негово участие, съобщават от телевизията.

Утре от 18:00 ч. по БНТ 1 ще бъде показано гостуването на Димитър Пенев в предаването "Имате среща... с Диана Любенова".

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.

