Любо Пенев разплакващо: Чичо, загубих силата си!

Легендарният нападател на българския футбол Любослав Пенев наруши мълчанието си часове след кончината на своя чичо и ментор Димитър Пенев.

Ел Голеадор публикува прочувствено послание в социалните мрежи, в което нарече Пената своя "сила" и "пример".

Трагедията за фамилията е двойна, тъй като самият Любослав в момента води тежка лична битка със здравето си в Германия.

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път", написа Любослав Пенев в емоционалното си обръщение.

"Ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг. За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си", споделя още Любослав Пенев.

Връзката между чичо и племенник винаги е била една от най-силните нишки в българския футбол, преминала през върховете с ЦСКА и националния отбор, както и през тежките моменти на битките с рака, които и двамата са водили през годините.

"В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест. Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!", завършва обръщението си Любослав Пенев.

