Фенове се събират на Армията, за да почетат Пенев

От ЦСКА направиха възпоменателен към в памет на Димитър Пенев, който си отиде от този свят по-рано днес на 80-годишна възраст.

Пред централния вход на стадион “Българска армия” бяха поставени две големи снимки на Пената, като едната бе от времето му на футболист на ЦСКА, а другата бе от един от треньорските му престои в отбора.

Веднага след оформянето на възпоменателния кът, фенове на ЦСКА започнаха да идват и да поднасят цветя и други предмети пред изображенията на една от най-великите фигури в историята на българския футбол.

