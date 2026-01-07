ЦСКА ще има нов директор, пише "Гонг". Става дума за Пламен Тютюнков, който ще отговаря за стадион "Българска армия".

Неговата работа ще е да следи отблизо всички дейности, свързани със строителството и подготовката на съоръжението. Задълженията му ще бъдат насочени към менажирането на всички активности и пространства на стадиона, както и към организацията на работните процеси около него.

Самият Тютюнков дълги години живее в Унгария и е близък с шефовете на Ференцварош и по-конкретно с директора на "Групама Арена" Андраш Игаз.

Както е известно, стадион "Българска армия" се строи именно по модела на дома на Ференцварош. Нещо повече - преди няколко месеца делегация на ЦСКА е посетила "Групама Арена", за да види на място как се менажира подобно съоръжение.

Очаква се новият стадион "Българска армия" да бъде официално открит до есента на тази година.

