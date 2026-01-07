Спорт

Меси изплю камъчето за бъдещето си

Звездата на Интер Маями е играл за Пари Сен Жермен и Барселона

07 яну 26 | 15:17
Агенция Стандарт

Звездата на Интер Маями Лионел Меси отговори на въпрос къде се вижда след края на футболната си кариера.

„Не се виждам като треньор. Ако трябва да кажа нещо, предпочитам да бъда собственик. Да имам възможността да имам собствен клуб, да го развивам, да започвам от нулата, да давам шанс на хората да растат и да правят нещо важно. Така бих го нарекъл“, каза Меси в интервю за Luzu TV, предаде gol.bg.

Меси играе за Интер Маями от лятото на 2023 г. Един от собствениците на клуба е бившият халф на Реал Мадрид и английския национален отбор Дейвид Бекъм.

Меси преди това е играл за Пари Сен Жермен и Барселона.

