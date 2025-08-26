Веласкес постави задачата пред Левски за мача с АЗ

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде да се разбере, че

резултатът от първия двубой няма да отнеме нито увереността, нито амбицията на отбора му.

Българският тим загуби с 0:2 от АЗ Алкмаар в София, но според него реваншът в Нидерландия остава напълно отворен. „В първия мач допуснахме нетипични за нас грешки и бързи попадения, но дори след това имахме шанс да се върнем в срещата. Поведението на момчетата до последния сигнал ми показа, че този отбор има характер и вярва, че всичко е възможно“, каза Веласкес.

„Не отиваме на разходка“

Треньорът беше категоричен, че задачата в Алкмаар няма да е лесна, но подчерта, че отборът няма да излезе на терена примирен. „Не отиваме на разходка в Нидерландия, а за да играем силно и да спечелим. Никой не може да ни отнеме мечтите“, заяви испанецът. Той допълни, че Левски е имал своите моменти още в първата среща и дори е можел да стигне до равенство или победа.

Подготовка и кадрова ситуация

Сините не играха шампионатен мач през уикенда, след като срещата с Ботев (Пловдив) бе отложена. Според Веласкес тази пауза не е нито предимство, нито минус: „Футболът не е точна наука. Понякога почивката помага, понякога не носи ефект.“ Той уточни, че Карлос Охене ще пропусне реванша, докато Евертон Бала е в отлична форма. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират с отбора, но все още навлизат в ритъм след контузии и им е нужно по-постепенно натоварване.

Последни щрихи преди решителната битка

Наставникът призна, че мечтае Левски да намери бърз гол още в първите минути на мача, но е наясно със сериозната класа на АЗ Алкмаар. „Имаме желание и сме мотивирани, съсредоточени сме върху това да направим силен мач. Ако играем на нивото си, можем да бъдем близо до победата. А ако победим – и до продължаване напред“, подчерта Веласкес.

