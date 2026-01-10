Топ 10 на най-богатите спортисти: Еко колко пари изкара Роналдо през 2025 г.



Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо оглавява класацията на най-добре платените спортисти в света за 2025 година, сочат данните от последните годишни анализи на специализирани бизнес и спортни издания. Общите му приходи за годината се оценяват на около 275 милиона долара.

Основната част от доходите на Роналдо идват от договора му със саудитския клуб Ал Насър, както и от мащабни рекламни споразумения, лични бизнес проекти и присъствието му в социалните мрежи, където той остава най-следваният спортист в света.

На второ място в класацията се нарежда баскетболната звезда на Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри с приходи от около 156 милиона долара. Той продължава да печели значителни суми както от заплатата си в НБА, така и от рекламни договори с водещи световни марки.

Третата позиция заема британският боксьор Тайсън Фюри с приблизително 146 милиона долара, благодарение на високоплатени боксови мачове и спонсорски договори.

Сред първите десет най-добре платени спортисти през 2025 година попадат още Лионел Меси, Леброн Джеймс, Дак Прескот, Кевин Дюрант, Карим Бензема, Шохей Отаани и Хуан Сото. Общите приходи на топ 10 спортистите надхвърлят 1,4 милиарда долара, което е рекорд в историята на подобни класации.

Прави впечатление, че футболът и баскетболът продължават да доминират сред най-доходоносните спортове, но бейзболът и американският футбол също увеличават присъствието си в челните позиции. Все по-голяма част от приходите на спортистите идват извън терена – от реклама, медийни проекти и собствени бизнеси.

При жените най-добре платената спортистка за 2025 година е тенисистката Коко Гоф, чиито приходи се оценяват на около 33 милиона долара. Тя изпреварва други водещи имена в женския тенис и затвърждава тенденцията за нарастващ интерес и инвестиции в женския спорт.

Класацията за 2025 година показва, че световните спортни звезди все по-успешно превръщат името си в глобален бранд, а спортът продължава да бъде една от най-печелившите индустрии в света, пише lupa,bg

