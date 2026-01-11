Астън Вила удари Тотнъм в Лондон и продължава за Купата на ФА

Астън Вила победи като гост Тотнъм с 2:1 в мач от третия кръг на Купата на ФА. Бирмингамци решиха срещата още през първото полувреме и се класираха за следващата фаза на турнира. Така те се присъединиха към Съндърланд, Уулвърхямптън, Бърнли, Фулъм и Нюкасъл, които също продължиха напред днес.

Гостите откриха резултата в 22-та минута, когато Дониел Мален подаде към Емилиано Бундия, а аржентинецът премина защитник и изпрати топката в горния ляв ъгъл. В добавеното време на първата част Морган Роджърс увеличи преднината и Астън Вила се оттегли на почивката при 2:0. Ситуацията за домакините се усложни допълнително след контузията на Ричарлисон, който бе заменен принудително. Влезлият на негово място Рандал Коло Муани върна един гол в 54-та минута, но това се оказа недостатъчно. Попадение на Шави Симонс в 79-ата минута бе отменено заради засада и Тотнъм не успя да избегне отпадането.

С успеха отличният сезон на Астън Вила продължава. Тимът е в следващия кръг на Купата на ФА и заема трето място в класирането на Висшата лига с равен брой точки със втория Манчестър Сити, докато Арсенал е лидер със шест пункта аванс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com