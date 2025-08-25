Левски получи мечтаната новина преди реванша

Левски получи изключително добра новина преди реванша срещу АЗ Алкмаар.

Лекарският щаб на сините успя да вдигне на крака Евертон Бала, пише „Тема Спорт“. Бразилецът получи травма в първия мач с нидерландците. Това бе и причината да пропусне последните тренировки на сините. Вчера сините имаха засекретено занимание, като Евертон е взел участие в него. Той ще тръгне с отбора за Нидерландия утре. Сблъсъкът в Ниската земя е в четвъртък от 20:30 часа.

На линия за сблъсъка ще са халфът Георги Костадинов и централният нападател Мустафа Сангаре. Двамата вече са напълно излекувани от травмите, които ги мъчеха по-рано през месеца. Те тренират на пълни обороти. И не е изключено някой от тях да започне като титуляр срещу АЗ, а дори в стартовата единайсеторка да попаднат и двамата.

Левски ще се радва на солидна подкрепа в Нидерландия.

Феновете изкупиха отпуснатите от домакините билети. „Ваучерите за срещата реванш, предназначени за сините фенове, вече са разпродадени! 1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда“, написаха от клуба. Всеки привърженик ще получи билета си срещу ваучера в специално обособен пункт в деня на мача.

Треньорът на сините Хулио Веласкес пък няма да даде пресконференция в Нидерландия. Той ще застане пред медиите днес от 16:00 часа. Тренировката пък е насрочена за 11:00 на „Герена“, като тя ще бъде закрита за фенове и медии. Тимът ще отпътува с чартърен полет за Нидерландия утре в 10:00.

