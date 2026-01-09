Кремонезе изпусна победата срещу Каляри в лудо 2:2

Кремонезе и Каляри завършиха 2:2 в двубой от 19-ия кръг на Серия А, който предложи ранен натиск, обрати и драматичен финал. Домакините от Кремона започнаха вихрено и поведоха още в 4-ата минута, когато навършващият в неделя 39 години Джейми Варди се пребори с Йери Мина за топката и я отклони към Денис Йонсен, който откри резултата.

В 29-ата минута Варди сам се разписа, като отбеляза юбилейния си гол номер 150 в топ 5 първенствата на Европа и даде сериозно предимство на Кремонезе. След почивката Каляри се върна в мача, а в 51-ата минута Мишел Адопо намали резултата със силен удар извън наказателното поле.

Гостите от Сардиния не се отказаха и бяха възнаградени в самия край. В 88-ата минута 20-годишният Яел Трепи, появил се от пейката, отбеляза при дебюта си и донесе точката за Каляри, оставяйки Кремонезе с горчивото усещане за изпусната победа.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 19-ия кръг:

Кремонезе – Каляри – 2:2

По-късно:

Милан - Дженоа

От сряда:

Болоня - Аталанта 0:2

Наполи - Верона 2:2

Лацио - Фиорентина 2:2

Парма - Интер 0:2

Торино - Удинезе 1:2

От вторник:

Пиза - Комо 0:3

Лече - Рома 0:2

Сасуоло – Ювентус 0:3

Начело в класирането е Интер Милано с 42 точки, Милан е с 38 точки, колкото има и Наполи, следват Рома и Ювентус с по 36, Комо с 33, Аталанта с 28 и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com