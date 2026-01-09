Драма до последната секунда! Милан оцеля след пропусната дузпа

Милан се измъчи до краен предел, за да спаси поне точка от домакинството си на Дженоа в 19-ия кръг на Серия А. „Росонерите“ изравниха едва в 92-ата минута, но само три минути по-късно бяха на сантиметри от поражението, след като гостите получиха дузпа. Румънският нападател Николае Станчу обаче стреля над вратата и така драматичният сблъсък на Сан Сиро приключи 1:1.

Ударът на Дженоа и пропуснатият шанс на Милан преди почивката

Гостите започнаха изключително предпазливо срещата, като старши треньорът Даниеле Де Роси направи само една промяна след равенството 1:1 с Пиза през уикенда – Алесандро Маркандали зае мястото на Себастиан Отоа в центъра на защитата. До 25-ата минута сериозни положения пред двете врати липсваха, като Матео Габия все пак застраши Леали с удар с глава след корнер.

В 28-ата минута обаче Дженоа нанесе своя удар. Брилянтно подаване на Руслан Малиновски намери Лоренцо Коломбо на около 10 метра в центъра на наказателното поле и 23-годишният нападател не сгреши, наказвайки родния си клуб за 0:1. Най-големият шанс за Милан през първата част се падна на Фофана, който пропусна по комичен начин – Леали спаси удар на Рафаел Леао, но поднесе топката на французина, който се подхлъзна на границата на малкото наказателно поле и не успя да я вкара.

ВАР, пропуски и отчаяни атаки на росонерите

След почивката Милан засили натиска, а Рафаел Леао и Кристиан Пулишич започнаха заедно едва за втори път през сезона, за първи път след победата с 1:0 над Интер през ноември. В 58-ата минута Пулишич дори прати топката в мрежата след тъч на Габия, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка.

Малко по-късно Давиде Бартесаги беше близо до изравняване след отлично ниско центриране на Рубен Лофтъс-Чийк. Пулишич пропусна първата възможност, а при последвалата атака младият бек стреля малко встрани. Милан продължи да разчита на центрирания и статични положения, но с наближаването на последния съдийски сигнал изглеждаше, че моментът за гол е безвъзвратно изпуснат.

Леао изравни, Станчу пропусна сензацията

„Росонерите“ най-сетне се възползваха от статично положение във втората минута на добавеното време. Корнерът на Модрич беше избит към задната греда, а Леао успя да промуши топката с глава през препълненото наказателно поле и да изравни за 1:1. Секунди по-късно домакините поискаха дузпа, но съдията не отсъди такава.

В другия край на терена обаче последва истински шок. След сблъсък между Бартесаги и Микаел Елертсон беше отсъдена дузпа за Дженоа, а решението беше прегледано и потвърдено с ВАР. Вратарят Майк Менян получи жълт картон за протестите си, а при изпълнението Николае Станчу стреля над гредата. Така Милан се размина с поражение, събра 39 точки – на 3 от лидера Интер и на една пред Наполи, докато Дженоа остана на 17-о място с 16 точки и минимален аванс над зоната на изпадащите.

