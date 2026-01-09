Отиде си световна спортна легенда

Уляна Семьонова, която е огромна фигура в световния баскетбол, е починала на 73-годишна възраст в сряда. Това съобщиха от Латвийската баскетболна федерация на сайта си, цитирана от АФП.

Баскетболният център, която е висока 213 см и влезе в Залата на славата през 1993, а след това и в Залата на славата на FIBA през 2007, е спечелили в кариерата си две олимпийски титли с тима на СССР през 1976 и 1980. Към това се добавят три световни титли, а била европейски шампион цели десет пъти с националния тим. С нейно участие националният отбор на СССР няма нито една загуба в периода 1968 - 1984.

Семьонова преминава голяма част от кариерата си в ТТТ Рига (1967-1987), а в края на професионалния си път е играла още в Испания (Тинторето Хетафе) и Франция (Валансиен).

