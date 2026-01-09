Арне Слот призна проблема на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че нулевото равенство с Арсенал във Висшата лига е поредното доказателство за сериозните трудности на тима срещу съперници, които залагат на защита с нисък блок. Срещата се превърна и в исторически момент за „червените“, които не отправиха нито един удар към вратата – нещо, което не се е случвало от двубоя срещу Уигън през март 2010 година и сложи край на серия от 600 поредни мача в първенството с поне един шут.

„Вече 150 пъти казах, че срещу определени стилове на игра сме много добър отбор, а срещу други се затрудняваме“, коментира Слот пред Sky Sports. По думите му, въпреки дългото владеене на топката, Ливърпул не е успял да създаде реални голови положения срещу компактната защита на Арсенал, което е една от основните причини тимът да изостава толкова сериозно в класирането. Мениджърът призна, че именно тези мачове са коствали на отбора целия сезон, добавяйки, че разликата в точките с водещите отбори не е случайна, цитиран от Ройтерс.

Арсенал в момента е с шест точки пред Манчестър Сити и Астън Вила, докато Ливърпул остава четвърти с пасив от 14 точки, въпреки серията от девет мача без загуба. Статистиката също е тревожна – средният брой удари към вратата на „червените“ е спаднал от 6,1 през миналия сезон до едва 4,0 през настоящия. Слот все пак подчерта, че отборът му се е изправил срещу силен съперник и въпреки липсата на шансове около наказателното поле, е видял положителни сигнали в играта и увереността на тима.

Следващият мач на Ливърпул във Висшата лига е срещу Бърнли на 17 януари, а преди това „червените“ ще се изправят срещу Барнзли в третия кръг на ФА Къп в понеделник.

