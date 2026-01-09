Реал подпали Ел Класико и изхвърли Атлетико от Суперкупата

Реал Мадрид си осигури дерби Ел Класико за първия трофей на 2026 година, след като победи Атлетико Мадрид с 2:1 във втория полуфинал за Суперкупата на Испания, игран на стадион „Крал Абдула“ в Джеда. Така „белият балет“ ще спори за титлата с Барселона, който ден по-рано разгроми Атлетик Билбао с 5:0 и не остави никакви съмнения за превъзходството си.

Светкавичен удар и предупреждение, превърнато в действие

Още преди първия съдийски сигнал старши треньорът на Реал Шаби Алонсо заяви, че Атлетико ще види най-доброто от неговия отбор. Думите му се превърнаха в реалност още във 2-ата минута, когато Федерико Валверде изпълни мощен свободен удар от около 25 метра и прати топката под гредата зад Ян Облак. Реал поведе рано и пое контрола над темпото, а Атлетико беше принуден бързо да пренареди плановете си.

Натискът на Атлетико и дуелът на вратарите

Футболистите на Атлетико реагираха с агресивен натиск и взеха инициативата, но в 30-ата минута едва не бяха наказани повторно. Бърза контраатака на Реал завърши с навлизане на Родриго в наказателното поле, който елиминира защитник, но ударът му беше спасен от Облак. Малко по-късно Атлетико стигна до първите си сериозни положения, а Тибо Куртоа блесна с поредица от впечатляващи намеси, включително решително спасяване след удар с глава на Александър Сьорлот.

Късен щурм, но финалът е бял

Началото на второто полувреме беше по-добро за Атлетико, но в 55-ата минута Реал нанесе втори удар. Родриго получи пас от Валверде, подмина защитата и прати топката покрай Облак за 2:0. Само три минути по-късно Сьорлот върна надеждите на „дюшекчиите“, засичайки с глава центриране на Джулиано Симеоне, но до нов обрат не се стигна. Атлетико натисна до края, пропуски направи и Антоан Гризман, но Куртоа затвори вратата си. Така Реал елиминира градския си съперник за трети пореден път на полуфинал в турнира и ще търси 14-и трофей от Суперкупата на Испания във финала срещу Барселона в неделя.

