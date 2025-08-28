АЗ Алкмаар приключи европейската приказка на Левски

Левски загуби с 1:4 от АЗ Алкмаар на реванша от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Тимът на Хулио Веласкес беше победен от нидерландците и се сбогува с евротурнирите.

Домакините набързо отказаха "сините", след като поведоха още в третата минута чрез Ибрахим Садик, който откри резултата и в първата среща в София, спечелена от АЗ с 2:0. В шестата минута на мача в Алкмаар на Светослав Вуцов му се наложи да вади топката от мрежата си за втори път. Мекс Меердинк вкара за 2:0. В добавеното време на първата част Садик направи 3:0 с второто си попадение в мача. В началото на втората част Евертон Бала отбеляза за 3:1. В края Лекинсио Зеефуик се разписа за крайното 4:1. Така с общ резултат 6:1 АЗ Алкмаар се класира за основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

Резултатът напомня на случилото се през 1980 година, когато Левски също гостува в Алкмаар за реванш срещу местния тим след 1:1 в София за Купата на УЕФА и търпи крушение – 0:5.

