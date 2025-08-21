АЗ Алкмаар попари Левски в столицата

Лоша новина за родните фенове на футбола.

Левски загуби от АЗ Алкмаар с 0:2 в първи двубой между двата отбора от плейофите на Лига на конференциите, игран на националния стадион "Васил Левски".

След сравнително равностойно първо полувреме, гостите все пак дръпнаха в резултата след два бързи гола на Ибрахим Садик (56') и Трой Парът (62'). "Сините" могат да съжаляват, че не отбелязаха попадение. С пропуски се отличиха Марин Петков и Радослав Кирилов, а Евертон Бала нацели гредата от пряк свободен удар.

Реваншът е след седмица. Срещата на стадион "AFAS" в Алкмаар ще започне в 20:30 часа българско време.

