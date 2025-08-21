Трансфер за милиони! Левски продава национал

Задава се голям трансфер в Левски.

Италианският Монца проявява сериозен интерес към крилото на "сините" Марин Петков, твърди „Тема Спорт“. Тимът от Серия Б ще плати 1.3 милиона евро за правата на 21-годишния национал. Трансферът трябва да бъде осъществен след плейофите срещу АЗ Алкмаар в Лигата на конференциите. Ако сделката стане факт, то юношата на сините ще бъде вторият българин, който ще облече екипа на Монца.

През лятото на 2021-ва италианският клуб първо взе под наем от ЦСКА централния защитник Валентин Антов, а след това го закупи. Националът в момента е част от тима, след като от 2023-та до края на миналата кампания игра под наем в Кремонезе и спечели промоция за Серия А. Преотстъпването му обаче изтече и сега е в редиците на Монца, като договорът му е до лятото на 2026-а.

За Марин Петков има предложение и от клуб от МЛС. Наред с това фланговият играч е в полезрението на датския Виборг. А в последните дни за правата му е пристигнало запитване и от руски клуб. Петков бе много близо до продажба в полския Ракув. За финализиране на сделката у нас пристигна Артур Платек, който е познат от работата си като спортен директор на Ботев Пловдив.

В момента бившият скаут на Борусия Д е съветник на ръководството на Ракув. Трансферът обаче пропадна, защото поляците искаха Петков в тима си преди реванша на сините в Лига Европа срещу Брага, а от „Герена“ държаха да го имат в редиците си за сблъсъка в Португалия. Левски е отказал 800 000 евро накуп, като сумата е имало възможност да стане и по-голяма заради различните бонуси, залегнали в сделката. Марин Петков има на сметката си 178 двубоя за столичани във всички турнири, в които вкара 33 гола.

Не е изключено Левски да продаде и още футболисти до затварянето на трансферния прозорец. Интерес от чужди клубове има към Светослав Вуцов, Майкон, Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

