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Фетел тръгва първи на "Монца"

Фетел тръгва първи на "Монца"

Монца. Пилотът на Ред Бул Себастиан Фетел спечели пол позишън за неделното Гран При на Италия в световния шампионат на Формула 1. Германецът даде най...

07 септември | 15:34
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