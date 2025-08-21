Арсенал със светкавичен трансфер. Сумата е огромна

Английският национал Еберечи Езе ще бъде седмото ново попълнение на Арсенал през това трансферно лято. Новината, че "топчиите" и Кристъл Палас са се разбрали за преминаването му на "Емиратс" идва броение часове, след като стана ясно, че Кай Хавертц няма да играе дълго заради контузия.

27-годишният англичанин, който е играл в школата на Арсенал до 13-годишна възраст, ще струва на някогашния си клуб близо 80 милиона евро. Такава е откупната клауза в договора му с Палас, а самият той вече е договорил личните си условия. И ще трябва единствено да премине медицинските прегледи, след като играе за "орлите" в днешния плейоф в Лигата на конференциите срещу норвежкия Фредрикстад.

Езе се наложи като разпознаваемо име в Премиър лийг след преминаването си на "Селхърст Парк" преди пет години. Преди да облече екипа на Кристъл Палас, той бе част от Куинс Парк Рейнджърс и Уикъмб.

За настоящия си отбор има 169 мача с 40 гола, както и вече два трофея - Купата на Англия и "Къмюнити Шийлд".

През 2023-а дебютира за националния отбор, като досега е записал 11 мача, в които е вкарал веднъж - срещу Латвия през март тази година.

