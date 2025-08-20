Треньорът на Алкмаар се закани на Левски

Старши треньорът на АЗ Алкмаар - Маартен Мертенс, даде пресконференция преди мача с Левски от плейофите в Лига на конференциите.

Наставникът отказа да направи сравнение между "сините" и Лудогорец, с когото АЗ се срещна преди няколко месеца в основната фаза на Лига Европа.

„Ние сме готови за следващата ни стъпка. Нашият номер 10 - Свен Мийнанс, пропуска срещата, още е в Алкмаар. Имаме голям състав, който натрупа доста опит в Лига Европа“, започна Мертенс.

„Готови сме, ако искаме да постигаме големи неща, трябва да сме готови. Очакваме добра атмосфера тук, трябва да сме готови за това. Ние трябва да си вземем поуки от последните два мача и да сме напълно фокусирани в 90-те минути. Левски е стабилен отбор в защита, има добър състав. Левски е в добра форма в шампионата и това дава самочувствие на играчите“, продължи треньорът.

„Ние играхме с Лудогорец, беше доста различен мач, защото беше само един и в основната фаза. Не мога да направя съпоставка. Различен сезон е сега и не мога да направя сравнение и между двата тима“, сподели Мартенс, попитан за впечатленията му от срещата с Лудогорец през декември 2024 г. в Лига Европа.

„Ние сме тук, за да вземем добър резултат преди реванша в Нидерландия“, допълни треньорът на АЗ.

