Навръх юбилея. Паро даде рецептата за ЦСКА

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов заяви, че ако има хора, които да си свършат работата, отборът има потенциал да тръгне нагоре. Паро, който навършва 80 години днес, говори пред колегите от "Мач Телеграф".

"Нищо по-специално не съм запланувал за рождения си ден. На къщата край морето съм. Дъщерите и внучките може да ме изненадат. Човек трябва да се нагажда към живота. Също така е хубаво повече да се движи. Да има физическа работа и да не се заседява много на едно място. На тези години естествено, че не се товаря много с работа. Залагам предимно на разходките. Имам си едно кученце, с което се разхождаме. Правим най-малко по 3-4 км. Не пазя диети. Просто гледам да не преяждам.

Изключително много уважавам Димитър Пенев. И двамата сме шопи и се разбираме само с поглед. С другите бивши съотборници се разпръснахме. Чуваме се с някои. Други пък си отидоха от този свят. Тези, които сме останали живи, се виждаме на сбирките, които ЦСКА прави около Коледа.

Много са причините за кризата в ЦСКА. Голямото текучество и постоянната смяна на футболисти. Също така не се обръща достатъчно внимание на школата и талантите, които излизат от нея. Не се работи с младите, така че, като влязат в мъжкия отбор, да не им трябва много време и да заиграят, защото те се раздават много повече от чужденците. Знаят какво означава ЦСКА, защото им е на сърцето.

Но за да се случи това, треньорите трябва да имат достатъчно опит и в работата си с деца. За мен един треньор се учи най-много именно в детско-юношеските школи. Аз бях треньор на деца три години. Пак ще кажа - мисля, че повече българи трябва да играят в ЦСКА. Смятам, че и треньорът трябва да е българин. Чужденците с нищо не са по-добри от нашите треньори.

ЦСКА има големи възможности. Новият собственик няма финансови проблеми. Ако има хора, които да си свършат работата, говорим за селекцията, отборът има потенциал да тръгне нагоре и отново да е на върха. Има хора, по-млади от мен, които могат да помогнат. И Стойчо Младенов, и Ради Здравков, и Гошо Илиев. Дори и да не ги назначават, а само да се допитат до тях", каза Никодимов.

