Няма прошка. ЦСКА изгони и знаков играч

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист. Червените прекратяват отношенията си с Тибо Вион.

Французинът ще се запомни с кошмарната грешка във финала за Купата на България, довела до победния гол на Кайо Видал от Лудогорец за загубата с 0:1 пред червеното море, заляло „Васил Левски“.

„Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Тибо Вион обличаше фланелката на „армейците“ от есента на 2020 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера“, написаха от ЦСКА.

