Футболна "жива легенда" получи най-високото отличие на Германия

Бившият полузащитник на Реал Мадрид и националния отбор по футбол на Германия - Тони Кроос, беше удостоен с Федералния кръст за заслуги. Наградата му беше връчена от президента на страната Франц-Валтер Щайнмайер по време на специална церемония на стадион „Сантяго Бернабеу“, съобщи ДПА.

"Жива легенда" и социална дейност

Щайнмайер нарече Кроос "жива легенда" и подчерта, че като полузащитник, той е бил "сърцето на своя отбор". Президентът добави, че Кроос е "създател на германо-испанско приятелство", а неговото приятелско и уравновесено поведение го е направило "модел за подражание за много млади футболни таланти и фенове на спорта".

Германският президент похвали Кроос специално за социалната му дейност извън спорта, заради която му беше връчена наградата. Преди десет години той основа фондация в помощ на болни деца.

Неповторима визитка на терена

35-годишният бивш футболист е носител на Световното първенство с Германия през 2014 година. В кариерата си той има внушителните 114 мача и 17 гола с националната фланелка.

Тони Кроос е и шесткратен победител в Шампионската лига - веднъж с Байерн Мюнхен и пет пъти с Реал Мадрид. Той също има четири титли в испанската Ла Лига, както и по три трофея от Бундеслигата и Купата на Германия. Кроос се оттегли от футбола през миналото лято след участието си на Европейското първенство, проведено в неговата родина.

Емоционално признание на "Бернабеу"

"За мен е изключително специално не само да спечеля тази награда, но и тя да ми бъде връчена точно тук," каза бившият германски национал. Той добави: "Този стадион ми беше дом през последните десет години и смятам, че винаги ще бъде."

