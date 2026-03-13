ЦСКА с изненадващо решение за дербито с Лудогорец

ЦСКА ще се придвижи с автобус за гостуването си на Лудогорец, съобщава „Тема Спорт“.

Армейците ще проведат тренировка на базата си в Панчарево тази сутрин, а след това ще потеглят за Разград, където ще нощуват.

В последните години тимът най-често лети до Варна и след това взима по-краткото разстояние с рейс или пък нощува в Русе, като провежда занимание на базата на Дунав.

Този път обаче от Борисовата градина ще заложат на друг подход.

