Майкъл Оуен с крайно любопитно изказване за Ливърпул

Легендарният нападател Майкъл Оуен направи любопитно изказване, в което е съвсем убеден, но смята, че може да бъде прието с насмешка от някои фенове.

Бившият голмайстор на Ливърпул смята, че именно мърсисайдци са най-добрият отбор във Висшата лига, въпреки че се намират на незавидната шеста позиция, на цели 19 точки зад лидера Арсенал.

46-годишният Оуен игра близо 300 мача на "Анфийлд" между 1996 и 2004 година, но не е сред най-обичаният сред феновете, тъй като в края на кариерата си премина в Манчестър Юнайтед.

"Хората може да се смеят, защото те са шести в лигата, но за мен са най-добри. През миналия сезон разбиха всички, а сега не играят добре. Ако вземем представянето на всеки отбор във Висшата лига срещу всеки един съперник, Ливърпул е най-добър", заяви Оуен.

Той не може да повярва, че отборът е отслабен, въпреки трансферите на Юго Екитике, Александър Исак и Флориан Вирц, но според него тимът ще е на върха още през слевдащия сезон.

"Според мен Арсенал ще спечели първенството, но не може да ми кажете, че са добри колкото Ливърпул, дори не доближават формата му от миналия сезон. Ливърпул е по-добър, просто няма постоянство", добави той.

Оуен също изрази възмущението си от това, че головете във Висшата лига идват основно от статични положения.

